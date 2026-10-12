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Tumori: la prevenzione passa da stili di vita e screening

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Ott 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è uno strumento fondamentale di protezione sociale: al di là del campo sanitario riguarda anche la dimensione ambientale, delle calamità naturali, della sicurezza stradale. Tutto è prevenzione: indubbiamente però la prevenzione della salute, non necessariamente oncologica ma anche delle malattie metaboliche, del diabete, della cardiopatia, è fondamentale. Io mi occupo più di prevenzione primaria, cioè di dare la giusta informazione e sensibilizzare: sappiamo che quattro tumori su dieci si possono prevenire con corretta alimentazione, attività fisica, assenza di fumo. Non fumare è la prima cosa: il fumo di sigaretta nel mondo occidentale è la prima causa di morte evitabile, ma noi facciamo l’opposto; in Italia ci sono 12 milioni di fumatori e 7 milioni di ex fumatori che sono lì pronti per riprendere”. Lo ha detto Marco Alloisio, presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) di Milano e Monza-Brianza, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

mrc/gsl

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