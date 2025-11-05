Salute & Scienza Video

Tumore alla prostata: la cura passa anche dall’ascolto dei pazienti

Nov 5, 2025
MILANO (ITALPRESS) – Il carcinoma prostatico è ad oggi la patologia maschile di maggior incidenza, con circa 40.000 nuovi casi all’anno. Nel percorso di cura, sentirsi ascoltati e costruire un’alleanza terapeutica con i medici è una componente fondamentale, secondo quanto emerge da una ricerca condotta da Novartis con Elma Research, in occasione del mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie maschili. Partendo da questa esigenza, durante l’evento “Ritmi di Cura per la Salute Maschile”, è stato raccontato il vissuto di 64 pazienti anche attraverso la musica jazz.
