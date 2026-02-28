Costume & Società IN EVIDENZA Video

Treno del Ricordo, il ministro Musumeci: "I giovani conoscano la storia per non ripetere gli errori"

Feb 28, 2026
SIRACUSA (ITALPRESS) – “La storia va presentata e riproposta per quello è stata, senza tagli e amputazioni. Le leggi razziali, le persecuzioni razziali, l’esodo dalle terre di Istria e della Dalmazia, dalle terre delle regioni Giuliane, l’attuale Friuli Venezia Giulia, sono tutti eventi che dobbiamo porre alla riflessione dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché non accada più e bisogna capirne le ragioni”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in occasione dell’arrivo a Siracusa del “Treno del Ricordo”, progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, giunto quest’anno alla 3^ edizione. Il Treno del Ricordo è un treno storico messo a disposizione da Fondazione FS Italiane, insieme al Gruppo FS, che attraversa l’Italia in 11 tappe ripercorrendo, con la mostra itinerante al suo interno, il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra.

