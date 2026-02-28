Iran, il ministro Tajani: “Non sarà una guerra lampo, durerà giorni”

ROMA (ITALPRESS) – “L’attacco all’Iran non sarà una guerra lampo, durerà giorni”. A dirlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa alla Farnesina. “Stamane sono stato informato dell’attacco dal ministro degli esteri israeliano che mi detto qual è l’obiettivo della guerra – ha proseguito Tajani – cioè che loro intravedevano una reale intenzione dell’Iran di procedere con il progetto atomico e di incremento di missili a gittata più lunga, missili che potevano colpire l’intera Europa. L’attacco, per quanto ci risulta, è contro le basi americane dove ci sono anche gli italiani, ma i nostri militari sono tutti al sicuro, in Libano, in Giordania e anche i carabinieri a Gerico. Insomma la situazione al momento è non di allarme grave per i nostri concittadini, in modo particolare per i militari, però certamente è una situazione complicata. Non sarà una guerra lampo, durerà giorni e giorni. L’obiettivo è quello di smantellare lo strumento bellico iraniano più pericoloso, per Israele e per le basi americane dell’area”.

