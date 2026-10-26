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Trauma grave: in Italia è la prima causa di morte tra i 20 e i 40 anni

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Ott 26, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Il traumatologo cura l’osso fratturato, ma il trauma in realtà è molto di più: è trauma cranico, emorragia interna per una rottura della milza o del fegato, una ferita d’arma da fuoco o una coltellata, un osso rotto o più ossa rotte. A livello globale abbiamo 5 milioni di morti all’anno per trauma: di questi solo un milione e mezzo sono legati agli incidenti stradali. In Italia abbiamo 3.000 persone, tra uomini e donne, che muoiono per un trauma: quello che però va ad impattare molto la società è che il trauma è la prima causa di morte nella popolazione giovane, tra 20 e 40 anni”. Lo ha detto Hayato Kurihara, responsabile di Chirurgia d’urgenza presso il Policlinico di Milano, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.mrc/gsl

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