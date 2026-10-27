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Scannapieco “L’Italia è considerata un paese stabile”

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Ott 27, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Trovo riscontri positivi sul nostro Paese che è considerato stabile nel contesto europeo, sta dimostrando resilienza, un Paese che sa tirare la cinghia e tenere i conti pubblici in ordine. Siamo un’economia capace di produrre tante cose, l’Italia è un paese che può fare molto, c’è un ottimo potenziale che agendo a sistema possiamo sfruttare”. Lo ha detto Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, intervenendo alla prima edizione del Forum Economico Moneta.
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