Aeroporto Palermo, Lagalla “Intendiamo perseguire strada della privatizzazione”





PALERMO (ITALPRESS) – PALERMO (ITALPRESS) – “Gli aeroporti oggi hanno una esigenza cogente anche per i contratti di servizio che vengono fatti con ENAC: di potere contare su una grande capacità di investimento. Per quanto i conti di questo aeroporto siano positivi, è evidente che la capacità di investimento la può dare solo un grande gruppo privato che aggiunga anche la competenza specifica nel settore aereo ed aeroportuale. È il motivo per il quale, mantenendo una importante e rilevante quota del pubblico, noi intendiamo, così come stiamo facendo per altre scelte in città, perseguire la strada di una privatizzazione in quota parte di questo aeroporto, perché solo così il privato può mettere a disposizione risorse adeguate”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, nell’area partenze dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, a margine dell’inaugurazione del nuovo ristorante Amore, del wine bar Planeta e della nuova Prima Vista lounge. “Siamo assistiti, per quanto riguarda la predisposizione del bando rivolto ai privati, dall’assistenza di un primario soggetto del mercato che è stato scelto come advisor da una commissione formata da ex magistrati, professionisti e competenti della materia – sottolinea Lagalla -. Quindi stiamo facendo scelte al di sopra di ogni sospetto e al di sopra di ogni polemica”. xd6/vbo/gtr