Tragedia Giuliano-Dalmata, il governatore Rocca: “Per noi c’è consapevolezza politica”

ROMA (ITALPRESS) – “Per troppo tempo c’è stata un’associazione della tragedia delle comunità giuliano-dalmata-istriane al fascismo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca rispetto alla considerazione, che ha fatto in conferenza stampa, parlando di vittime di serie A e vittime di serie B: “Qualcosa che doveva essere cancellato e rimosso, mentre, invece, sono vittime della guerra esattamente come altre vittime di una ferocia ultranazionalista di Tito. Rispetto alla vicenda giuliano-dalmata sembra che, anche su questo, ci sia un campionato dei morti che non esiste. C’è da parte nostra la consapevolezza politica”. xl5/trl/gsl

Navigazione articoli