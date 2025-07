Il ministro Tajani: “Il cardinal Pizzaballa a Gaza con gli aiuti, chiediamo il cessate il fuoco”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono in costante contatto con il cardinale Pizzaballa che è entrato a Gaza”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del forum Italia-Balcani sul turismo. “Per noi è fondamentale che arrivino aiuti alla popolazioni civile. Ieri abbiamo chiesto con grande forza il cessate il fuoco e ho parlato con il ministro Saar. Per far entrare gli aiuti bisogna parlare con Israele in maniera franca e denunciare le cose che non condividiamo. Siamo stati molto fermi nel condannare gli attacchi contro la popolazione civile in questi ultimi mesi, ma se vogliamo veramente aiutare il popolo palestinese non possiamo farlo interrompendo i rapporti con Israele”,xl5/col4/mgg/mca2

Navigazione articoli