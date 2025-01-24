Il ministro Tajani: “Con gli USA il rapporto è storico, non legato a chi è presidente”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il rapporto con gli Stati Uniti è un rapporto storico. L’unità transatlantica è fondamentale. Non è che siamo alleati degli Stati Uniti in base a questo o quel discorso di questo o quel presidente. Siamo alleati degli Stati Uniti con Bush, Obama, Reagan, Biden, Trump. Le relazioni non sono legate a un Presidente, sono legate a un Paese”. Queste le parole del vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a New York in un punto stampa a margine dell’Assemblea Generale dell’ONU, poche ore dopo l’intervento del presidente americano Donald Trump, parlando del rapporto con Washington. “L’Occidente è un unicum. Non possiamo pensare che l’Occidente si divida in base a un discorso. Poi ognuno ha le proprie idee, ognuno ha la propria identità. Noi siamo in Italia, siamo in Europa, siamo diversi dagli Stati Uniti, L’alleanza strategica che c’è – anche nell’alleanza atlantica, nell’alleanza politica, non solo militare – è parte del nostro DNA, è sempre stato così”.

(Video di Stefano Vaccara)