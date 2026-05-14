IN EVIDENZA Politica Science & Technology Video

Spazio, Meloni: “L’Italia ha le carte in regola per ricoprire un ruolo di primo piano”

Di

Mag 14, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “La seduta di oggi del Comint aggiunge un tassello in più alla strategia del Governo attraverso l’approvazione del documento strategico di politica spaziale nazionale. È un passaggio cruciale, perché traduce in programmazione e azioni concrete gli indirizzi che questo Governo ha fissato. Il documento si concentra su quei settori nei quali l’Italia è già forte e ai nuovi segmenti: logistica orbitale, servizi in orbita, infrastrutture commerciali in orbita bassa, sicurezza e resilienza. Oggi ho voluto essere qui per confermare con voi che l’attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale, e che l’Italia ha le carte in regola per continuare a ricoprire un ruolo di primo piano in questo segmento strategico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la riunione del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint) a Palazzo Chigi.sat/azn
(Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Papa alla Sapienza di Roma: “Non si chiami difesa un riarmo che aumenta le tensioni”

Mag 14, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Vertice Xi-Trump a Pechino: “Cina e Usa partner, non rivali”

Mag 14, 2026
Curiosità Science & Technology Video

Cina: nuovo prototipo di calcolo quantistico stabilisce record mondiale

Mag 14, 2026

Ti sei perso...

Sport

Tennis, Foro Italico: Sinner batte Rublev in 2 set e approda in semifinale con un record

Mag 14, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Papa alla Sapienza di Roma: “Non si chiami difesa un riarmo che aumenta le tensioni”

Mag 14, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Vertice Xi-Trump a Pechino: “Cina e Usa partner, non rivali”

Mag 14, 2026
IN EVIDENZA Politica Science & Technology Video

Spazio, Meloni: “L’Italia ha le carte in regola per ricoprire un ruolo di primo piano”

Mag 14, 2026