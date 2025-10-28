IN EVIDENZA Politica Video

Sicurezza sul lavoro, dal Cdm nuovo decreto. Il ministro Calderone: “Scelta strategica”

Ott 28, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi presentiamo il nuovo decreto legge sicurezza e protezione civile: non è la prima volta che il governo si occupa di sicurezza sul lavoro, che fa scelte strategiche, sia sul fronte della prevenzione e sul fronte dell’estensione delle tutele”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Adottiamo una strategia che ci consente di mettere in campo più risorse per l’ispezione sul lavoro, per un’ispezione sul lavoro qualificata e che si avvale di specialisti che sono importantissimi”.xc3/sat/mca1
(Fonte video: Palazzo Chigi)

