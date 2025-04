ROMA (ITALPRESS) – “In quei giorni c’ero e so come l’abbiamo vissuta. Questo murales in qualche modo è la testimonianza che non solo noi adesso, ma tutti possono avere questa memoria”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla cerimonia di commemorazione nel 52° anniversario della strage di Primavalle, con l’inaugurazione del murale in ricordo dei fratelli Mattei. sat/mca2

