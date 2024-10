Il Rettore dell’Università Tuscia: “Non c’è cultura senza innovazione”

VITERBO (ITALPRESS) – “I territori come il nostro sono aree da valorizzare ed è proprio l’economia della cultura il mezzo per farlo. Come Università parliamo di economia della cultura anche legata alla formazione. Non possiamo continuare a vivere basandoci soltanto sulla storia, dobbiamo valorizzarla e valorizzare i territori come i nostri”.

Lo ha detto il rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, in occasione del via a Viterbo della prima edizione del Festival dell’Economia della Cultura. xi2/fsc/gtr

