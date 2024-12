Requirez: “Infezioni da assistenza ospedaliera preoccupano scienziati”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le Infezioni correlate all’assistenza costituiscono un problema di salute pubblica, in più l’evidenza scientifica che almeno il 50% di queste sono prevenibili impegna molto le direzioni generali delle aziende nel nostro paese. A livello di responsabilità valgono gli obiettivi di prevenzione, che sono inseriti nel piano sanitario regionale, e i sistemi di controllo, che devono essere realizzati e seguiti in modo sempre più efficace. Quello di oggi è dunque un momento di sorveglianza e aggiornamento, che portiamo avanti insieme agli avvocati: molto spesso le problematiche legate all’assistenza si accoppiano a problemi di responsabilità in sede civil, penale e contabile”.

Lo ha detto Salvatore Requirez, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Sicilia (Dasoe) in occasione del confronto a Palermo sul problema delle Infezioni correlate all’assistenza ospedaliera (Ica). xd8/pc/gtr

