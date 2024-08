Luca Pancalli: “La Paralimpiade è simbolo della rivoluzione nello sport”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Parsons durante la cerimonia di apertura ha ricordato una grande rivoluzione che può avvenire attraverso lo sport, noi la stiamo realizzando da 20 anni, piano piano, quella che io chiamo una silenziosa rivoluzione culturale. Ci vuole tempo e tanta pazienza, ma già il poter entrare nelle case degli italiani, far incuriosire, ed emozionare, è tanta roba. Vuol dire che abbiamo seminato bene in questi anni”. Così il presidente del Cip, Luca Pancalli, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia a Parigi in occasione dei Giochi Paralimpici.

