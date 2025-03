Il ministro Nordio: “Governo impegnato per ricostruire la verità sui crimini di mafia”

ROMA (ITALPRESS) – “Una delle frasi più nobili e commoventi del Vangelo di Giovanni è ‘soltanto la verità vi farà liberi’. In questo senso, anche la giustizia è coniugata strettamente alla verità; non può esserci giustizia se non vi è la verità, intesa come ricostruzione fedele dei fatti che hanno portato a tanti lutti nel nostro Paese. In questo giorno di commemorazione delle vittime delle mafie, noi possiamo dire che molto cammino è stato fatto nella lotta contro la criminalità organizzata e altro ne resta da fare, probabilmente, per trovare quelle verità che, fino ad ora, possono esserci sfuggite. È un compito al quale è dedicata la magistratura, sono dedicate le forze dell’ordine, è dedicata la stessa attività di governo”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un videomessaggio in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

