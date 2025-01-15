NATO, il ministro Crosetto: “Se fosse richiesto più impegno sul fianco est, decideremo”

ROMA (ITALPRESS) – “Come sentinelle dell’Est abbiamo già degli F-35, degli Eurofighter, oltre 2.000 soldati, siamo tra i primi contributori in assoluto nella NATO sul fianco est, e noi abbiamo anche il fianco sud. Il contributo che abbiamo dato finora è abbastanza, se poi dovremo incrementarlo, e ci verrà formalmente chiesto, decideremo. Perché io, ad oggi, ho visto solo una dichiarazione di Rutte, ma non una formale richiesta all’Italia”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati del ‘Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023- 2025’ a Roma.

