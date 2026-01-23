IN EVIDENZA Politica Video

Il cancelliere Merz: "Tra Germania e Italia naturale sintonia"

Gen 23, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “C’è una naturale sintonia nella valutazione delle sfide dinanzi a noi, nei nostri Paesi, nelle nostre democrazie, ma anche nell’Unione Europea. Vogliamo la competitività delle industrie e dobbiamo assieme fare di più per la nostra sicurezza”. Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nel corso della conferenza stampa dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphili.sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

