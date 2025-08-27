Meloni: “L’Unione Europea rischia l’irrilevanza geopolitica”

RIMINI (ITALPRESS) – “L’Europa è sempre più condannata all’irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide della competitività, come ha giustamente rilevato Mario Draghi da questo palco. Molte delle critiche che ho sentito rispetto all’attuale condizione dell’UE, le condivido così tanto da averle formulate molto spesso nel corso degli anni, tanto da venire criticata aspramente”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini. xb1/abr/mca2

Fonte video: Palazzo Chigi

