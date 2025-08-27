IN EVIDENZA Politica Video

Meloni: “Avanti sulla riforma della giustizia nonostante le invasioni campo”

Di

Ago 27, 2025
RIMINI (ITALPRESS) – “Andremo avanti sulla riforma della giustizia, nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare. Andremo avanti non per sottomettere il potere giudiziario a quello politico, come dice qualcuno in malafede, ma per renderlo meno condizionato e per liberarlo dalla politica”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini.xb1/col4/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

La Russa (Aci) “Sicurezza stradale a scuola con nuove tecnologie”

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Florovivaismo italiano, 2024 da record

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Mele italiane, il clima pesa sul raccolto

Ago 27, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “Inaccettabile uccidere giornalisti a Gaza, Israele si fermi”

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

La Russa (Aci) “Sicurezza stradale a scuola con nuove tecnologie”

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Florovivaismo italiano, 2024 da record

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Mele italiane, il clima pesa sul raccolto

Ago 27, 2025