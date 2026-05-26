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Meloni: “Chiediamo che l’Europa faccia meno e lo faccia meglio”

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Mag 26, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Noi chiediamo che l’Europa faccia meno e lo faccia meglio, chiediamo un’applicazione del principio di sussidiarietà, che significa: l’Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione è fondamentale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confindustria. Serve un cambio di passo sulla competitività, la semplificazione deve essere il nostro mantra”.xc3/ads/mca1

(Fonte video: Youtube Palazzo Chigi)

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