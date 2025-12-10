IN EVIDENZA Politica Video

Mattarella ha ricevuto il presidente del Mozambico: “Grande collaborazione e amicizia”

Dic 10, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Signor presidente, le rinnovo il benvenuto a Roma. Per la Repubblica Italiana è un onore la sua presenza qui a Roma e per me è davvero un grande piacere poter conversare con lei. La sua visita sottolinea la grande collaborazione che vi è tra Mozambico e Italia e la grande amicizia che intercorre tra i nostri popoli, oltre che tra le nostre istituzioni. Quest’anno ricorrono i 50 anni delle nostre relazioni e quindi, di conseguenza, vi è una spinta ulteriore che la sua visita accresce, per intensificare la nostra collaborazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo.ads/mca1

