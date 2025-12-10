Natale, boom di turisti stranieri in Italia





ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si conferma tra le mete più amate dai viaggiatori stranieri per le festività natalizie, attirando visitatori da ogni parte del mondo. Secondo le stime ENIT, tra dicembre e gennaio sono già 4 milioni i turisti aeroportuali stranieri prenotati, con una spesa prevista di 3 miliardi e mezzo, ai quali si aggiungeranno coloro che arriveranno con altri mezzi. Anche gli italiani confermano una forte mobilità interna, con oltre 400 mila voli prenotati. A dicembre sono attesi i 6% in più di arrivi internazionali rispetto al 2024, e il trend positivo proseguirà a gennaio. Il Paese supera Francia e Turchia, posizionandosi subito dopo la Spagna. La fotografia del Ministero del Turismo mostra un’Italia policentrica: la montagna guida la domanda con un tasso di prenotazione del 46%, trainata da Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Umbria; le città d’arte mantengono la loro centralità, con Lazio, Lombardia e Veneto ai vertici; il Sud cresce con Calabria, Molise e Basilicata in forte recupero. A sostenere il boom anche l’effetto Milano-Cortina 2026, con il capoluogo lombardo e Venezia tra le destinazioni più scelte. Spagna, Regno Unito, Francia e Germania restano i principali mercati esteri.

abr/azn