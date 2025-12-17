IN EVIDENZA Politica Video

Regione Lazio, debito in calo e più risorse per la sanità

Dic 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “E’ in atto un forte risanamento del bilancio. Abbiamo anche 153 milioni di avanzo sulla sanità. Saranno investiti per la nuova strumentazione, in maniera tale da ridurre le liste d’attesa. E’ un lavoro importante, certosino, senza accendere nuovi mutui. Siamo passati in soli 2 anni e mezzo da oltre 21 miliardi di debito a 7 miliardi. Credo che anche questo certifichi il buon lavoro”. Così Marco Bertucci (Fratelli d’Italia), presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, a margine della seconda giornata di lavori sulla legge di stabilità.

