Le Pro Loco in assemblea a Roma: “Tengono unite le comunità e le rafforzano”

ROMA (ITALPRESS) – Il 16 e 17 novembre, domani e dopodomani, si riuniscono in assemblea a Roma le Pro Loco italiane. “Abbiamo quasi 40 ospiti, ma soprattutto più di 1.200 partecipanti. Il tema fondamentale parte dalla nostra governance, ci sarà il rinnovo delle cariche e si tratteranno temi molto rilevanti sull’attività della nostra gestione: terzo settore, la questione dell’Iva, il turismo, le attività culturali. Un’occasione anche per presentare il progetto che in questo momento sta impegnando tutti: il censimento del patrimonio culturale immateriale, il primo di questo tipo nel mondo”, ha spiegato Antonio La Spina, presidente nazionale dell’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy. sat/gsl/gtr

