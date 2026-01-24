La Russa: “La sicurezza è come una calamità, il contributo delle Forze Armate è ben visto”

MILANO (ITALPRESS) – “Nessuno protesta per le calamità quando intervengono le forze armate, la sicurezza è come una calamità, la sicurezza attorno alla Stazione Centrale di Milano è una calamità”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della visita al Milano Ice Park di Rho, situato nei padiglioni di Fiera Milano, parlando del problema legato alla sicurezza nel capoluogo lombardo. Poi ha aggiunto: “E quindi che ci siano le forze armate insieme, a carabinieri e polizia, per me non è solo un fatto di numeri, ma è un fatto di volontà di svolgere questo ruolo. Che le forze armate contribuiscano alla sicurezza dei cittadini è visto di buon occhio dagli italiani, al di là dei numeri”.xp9/pc/mca1

Navigazione articoli