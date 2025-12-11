IN EVIDENZA Politica Video

Il presidente del Senato, La Russa: "La sorte del Governo non è legata al referendum"

Dic 11, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Renzi è un caso storico a parte: da presidente del Consiglio decise liberamente di legare la sua sorte al referendum. Ma un paragone con la situazione attuale non c’è: il referendum sulla giustizia non avrà conseguenze drastiche”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, allo scambio di auguri con la stampa parlamentare. “Poi, se volessimo legare il risultato del referendum al governo, nel caso in cui il referendum fallisse, dovremmo chiedere le dimissioni dei leader dell’opposizione? Non lo faremo”.xi/sat/mca3
(Fonte video: Senato)

