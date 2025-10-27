Influenza in arrivo, vaccinazione cruciale per anziani e fragili

Salute & Scienza Video

MILANO (ITALPRESS) – Con l’arrivo dell’autunno bronchi e polmoni diventano più che mai bersaglio di diverse patologie: il clima più rigido, l’aumento dell’umidità e la permanenza in ambienti chiusi favoriscono infatti la diffusione di virus e batteri responsabili di bronchiti, polmoniti e riacutizzazioni della Bpco, la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Nella brutta stagione cresce anche il rischio di infezioni virali come l’influenza e il Covid-19, che possono colpire in modo più severo le persone con malattie croniche o con difese immunitarie ridotte. “I primi freddi diminuiscono le capacità del sistema immunologico di difenderci da potenziali aggressori quali ad esempio i virus, che in questa stagione girano con frequenza nettamente maggiore rispetto alla primavera e all’estate”, ha dichiarato Stefano Centanni, professore ordinario di Pneumologia presso l’Università di Milano, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
