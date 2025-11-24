IN EVIDENZA Politica Video

Il governatore Fontana: “Remigration Summit a Milano? I problemi vanno affrontati”

Di

Nov 24, 2025
MILANO (ITALPRESS) – “Quello dell’immigrazione è un problema che va affrontato. Ancora una volta si cerca di non vedere quelle che sono le realtà che poi, tutti i giorni, si presentano. Certamente bisogna parlare anche di questo problema, bisogna fare in modo che tutti coloro che non vengono qui per integrarsi, per lavorare, per diventare parte della nostra società, è giusto che tornino a casa loro”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della 27esima edizione di Italia Direzione Nord, in corso alla Triennale di Milano, commentando le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che vorrebbe portare il Remigration Summit nella piazza del Duomo del capoluogo lombardo.
xm4/trl/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Campania, Fico eletto presidente “Partiamo da investimenti in servizi e sanità”

Nov 24, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 25 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Puglia, Decaro eletto presidente “Risultato straordinario, da domani al lavoro”

Nov 24, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Como show, Torino travolto 5-1 e profumo d’Europa

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Schlein “Partita alle prossime elezioni politiche è apertissima”

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Messina si dimette da capo allenatore Milano, squadra a Poeta

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Trappola Bodo/Glimt per la Juve, Spalletti “Va alzato il livello”

Nov 24, 2025