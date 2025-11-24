Il governatore Fontana: “Remigration Summit a Milano? I problemi vanno affrontati”

MILANO (ITALPRESS) – “Quello dell’immigrazione è un problema che va affrontato. Ancora una volta si cerca di non vedere quelle che sono le realtà che poi, tutti i giorni, si presentano. Certamente bisogna parlare anche di questo problema, bisogna fare in modo che tutti coloro che non vengono qui per integrarsi, per lavorare, per diventare parte della nostra società, è giusto che tornino a casa loro”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della 27esima edizione di Italia Direzione Nord, in corso alla Triennale di Milano, commentando le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che vorrebbe portare il Remigration Summit nella piazza del Duomo del capoluogo lombardo.

