Console generale cinese a Milano: “La cooperazione culturale Italia-Cina è eccellente”

Nov 24, 2025
MILANO (ITALPRESS) – “Spero che città come Xi’an e Milano, in quanto punto di arrivo e punto di partenza della Via della Seta, possano rafforzare ulteriormente gli scambi culturali e interpersonali. Questo può promuovere la conservazione e l’innovazione della cultura, favorire la comprensione tra i popoli dei due Paesi e accrescere l’amicizia tra le due nazioni”. Lo afferma Liu Kan, console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, a margine dell’evento “Meeting Xi’an: a silk road hub’s dialogue with Europe”, organizzato dal Governo Municipale di Xi’an nel capoluogo lombardo.xh7/sat/gsl

