TOP NEWS

Urso “Sul taglio delle accise valuteremo in Cdm cosa fare”

Di

Apr 27, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Non anticipo mai i provvedimenti del governo, tanto più quando siano complessivi. Abbiamo due riunioni del consiglio dei Ministri, una domani e una il 30 e in quella sede valuteremo cosa fare sul fronte dell’energia. Nel frattempo stiamo lavorando in sede europea affinchè proprio l’energia, che è la linea del fronte, sia quella in cui gli Stati possano utilizzare le risorse per dare una risposta al sistema produttivo e alle famiglie”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione di Samoter, sulla possibile proroga del taglio delle accise sui carburanti.
“La linea del fronte è l’energia, ma dietro vi sono altre problematiche, altrettanto importanti, se dovesse perdurare il blocco dello stretto di Hormuz, come quelle dell’approvvigionamento di materie critiche fondamentali per alcune filiere produttive. Quindi siamo in campo, chiediamo all’Europa di fornirci gli strumenti, di liberarci da lacci che oggi ci impediscono di agire come dovremmo in tempo congruo e con le modalità necessarie per fronteggiare quella che è eveidente a tutti è una grande emergenza”, ha aggiunto.

-Foto: Ipa Agency-

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Conte “Il Pd non più d’accordo con le primarie? Mi meraviglierebbe”

Apr 27, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Meloni, l’informativa in Parlamento anticipata al 9 aprile

Mar 31, 2026
Economia IN EVIDENZA Science & Technology TOP NEWS

Energia, Von der Leyen: “Lo stop al nucleare fu un errore strategico dell’Europa”

Mar 10, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Conte “Il Pd non più d’accordo con le primarie? Mi meraviglierebbe”

Apr 27, 2026
TOP NEWS

Urso “Sul taglio delle accise valuteremo in Cdm cosa fare”

Apr 27, 2026
IN EVIDENZA

Mostre, a New York “Tutto Boetti”

Apr 27, 2026
IN EVIDENZA

Malattia renale cronica, in dialisi 50-60 mila italiani

Apr 27, 2026