Il commissario Fitto: “L’UE deve fare il suo lavoro, ha grosse potenzialità”

Dic 11, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “L’Unione Europea deve fare il suo lavoro. È una realtà di 450 milioni di abitanti. Ha delle grosse potenzialità. Sappiamo che ci sono delle difficoltà strutturali che abbiamo sempre affrontato”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, rispondendo alla domanda sulle critiche arrivate dagli Stati Uniti, a margine degli Ecr Study Days a Roma. “Dobbiamo cercare di creare le condizioni, in questo contesto, per andare in due direzioni, rafforzando il mercato interno e superando le barriere interne, che possono rappresentare una grande opportunità di crescita, e creando le condizioni per rafforzare la dimensione esterna del contesto europeo, dialogando con tutti gli interlocutori istituzionali”.
Giovedì 11 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 10, 2025 Raimondo Bovone

