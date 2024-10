Le allergie tra le più diffuse malattie croniche, dai pollini ai farmaci

MILANO (ITALPRESS) – L’allergia è una risposta eccessiva data dal sistema immunitario ai cosiddetti allergeni, sostanze esterne considerate dannose. Gli allergeni più comuni sono i pollini, il pelo degli animali e gli acari della polvere presenti nell’aria, seguono le allergie agli alimenti, alle punture di insetti, ai farmaci e ad alcune sostanze come il lattice e il nichel.

In termini di effetti sulla popolazione, le allergie sono ai primi posti tra le malattie croniche. Secondo i dati dell’OMS, ne soffre tra il 10% e il 40% della popolazione, a seconda delle regioni e dei periodi dell’anno. Sono questi alcuni dei temi trattati da Vincenzo Patella, direttore dell’unità operativa complessa di medicina interna a indirizzo respiratorio-immunologico dell’Azienda sanitaria di Salerno, professore di allergologia della Scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente della SIAAIC, società italiana di allergologia, asma e immunologia, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl