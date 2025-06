Progetto ‘Scenarios’: all’Ospedale di Alessandria i primi prelievi per lo studio degli ‘PFAS’

Ha preso il via settimana scorsa, presso l’Ambulatorio 8 del ‘Gardella’, poli-ambulatorio dell’Ospedale di Alessandria, l’arruolamento dei residenti nel Comune di Alessandria previsto dallo studio epidemiologico inserito nel progetto europeo SCENARIOS. Tale progetto rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra enti locali, sanità pubblica e ricerca scientifica, con l’obiettivo condiviso di fornire strumenti concreti per la tutela della salute della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente.

I partecipanti, dopo la firma del consenso informato, sono stati sottoposti alla misurazione della pressione e della frequenza cardiaca, seguite dal prelievo di sangue e dalla consegna del campione di urina. A completare la procedura, hanno poi consegnato un campione di acqua potabile prelevato dalla propria abitazione, fornendo indicazioni dettagliate su storia lavorativa, residenziale e sanitaria, abitudini alimentari e stile di vita. Ad oggi sono state inviate 150 lettere sulle 300 previste dallo studio per il coinvolgimento dei cittadini, selezionati in modo casuale e stratificati per età, genere e residenza, quest’ultima suddivisa in 3 aree concentriche attorno al polo chimico di Spinetta Marengo.

Parte dei campioni raccolti sarà utilizzata dall’Università del Piemonte Orientale per sviluppare metodi di analisi come spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRAM-MS) e spettroscopia Raman, mentre un’altra parte verrà impiegata per l’esecuzione gratuita di esami quali colesterolo, glicemia, ormoni tiroidei e quadro epatico. A seguito di specifico consenso, il materiale biologico verrà conservato all’interno della Biobanca del DAIRI.

Il progetto SCENARIOS, coordinato dal prof. Francesco Dondero del DiSIT dell’Università, è finanziato dall’Unione Europea. La responsabile scientifica dello studio epidemiologico è la dott.ssa Marinella Bertolotti.