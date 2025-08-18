Costume & Società Video

L’ad RAI, Rossi: “A Baudo dedicheremo qualcosa di importante”

Ago 18, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Intitolare a Pippo Baudo il teatro delle Vittorie? “Questa è una decisione che prenderà il Consiglio d’amministrazione, è una valutazione che faremo. Sicuramente a Pippo Baudo sarà dedicato qualcosa di importante della RAI perché è stato un pezzo di storia importante per la nostra azienda, è stato uno di noi ed è stato sempre sentito come un uomo della RAI”. Lo ha detto l’amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, all’uscita dalla camera ardente di Pippo Baudo a Roma.col4/sat/gtr

