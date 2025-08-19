Costume & Società Video

Amadeus: “Pippo Baudo era unico, non c’è un erede”

Ago 19, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Non ci sono gli eredi di Baudo, di Costanzo, di Mike Bongiorno, di Raffaella Carrà semplicemente perché erano unici”. Lo ha detto Amadeus, parlando con i giornalisti all’uscita dalla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie.
“Sarebbe una cosa giustissima, bellissima, Pippo era affezionato a questo teatro”, ha affermato il conduttore parlando della possibilità di intitolare il teatro a Baudo.xl5/sat/gtr

