Il governatore lucano Bardi: “Nuove strategie dei trasporti per Potenza e la Basilicata”

POTENZA (ITALPRESS) -” È un investimento di 9 milioni di euro in 10 anni, per rendere piu agevole e semplice la mobilità e la vita dei cittadini di Potenza. Sono iniziative decisive per la strategia dei traporti in citta; è previsto anche un parcheggio gratuito che speriamo possa disincentivare l’uso delle auto. Tutte queste iniziative sono importanti e vanno viste nella unitarietà e nello sviluppo che avverrà nel corso di questo decennio e Fal è l’organo che seguirà tutte queste iniziative. Si concretizza con i fatti quella strategia di cui abbiamo parlato. E questi sono fatti importanti per la Regione Basilicata e per ilComune di Potenza”. Lo afferma il governatore della Basilicata Vito Bardi in occasione dell’inaugurazione di una nuova stazione con annesso parcheggio di scambio gratuito da circa 200 posti auto al Terminal del Gallitello.

