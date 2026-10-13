IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Arriva in Italia un anticorpo monoclonale per prevenire l’RSV nei neonati

Di

Ott 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Svolta nella cura del Virus respiratorio sinciziale nei neonati. Dopo l’approvazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, arriva in Italia Clesrovimab, il nuovo anticorpo monoclonale di MSD per la prevenzione dell’RSV, una delle infezioni stagionali più diffuse e una delle principali cause di ospedalizzazione nei primi mesi di vita, con un impatto profondo sui neonati, sulle famiglie e sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Delle nuove opportunità di protezione specifica e dell’innovazione in questo campo se ne è parlato nel corso di un incontro a Roma
mec/fsc/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Guerra in Ucraina: notte di raid russi sulla città di Kharkiv

Ott 13, 2026
Economia Video

Centri commerciali: mercato stabile e investimenti sulla riqualificazione

Ott 13, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Ex-Ilva, Piantedosi: “Vogliamo salvare la filiera dell’acciaio, non penalizziamo Genova”

Ott 13, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Guerra in Ucraina: notte di raid russi sulla città di Kharkiv

Ott 13, 2026
Economia Video

Centri commerciali: mercato stabile e investimenti sulla riqualificazione

Ott 13, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Ex-Ilva, Piantedosi: “Vogliamo salvare la filiera dell’acciaio, non penalizziamo Genova”

Ott 13, 2026
IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Arriva in Italia un anticorpo monoclonale per prevenire l’RSV nei neonati

Ott 13, 2026