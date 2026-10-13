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Ex-Ilva, Piantedosi: “Vogliamo salvare la filiera dell’acciaio, non penalizziamo Genova”

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Ott 13, 2026


GENOVA (ITALPRESS) – “Il tema è molto complesso. L’incontro che ho avuto è stato incentrato soprattutto sulla presa di consapevolezza che qui c’è una situazione particolare, che l’azienda è parte integrante della città. C’è una possibilità che questa componente possa proseguire il suo lavoro anche a prescindere da quello che succederà, però noi siamo interessati al salvataggio complessivo della filiera dell’acciaio in Italia. Vedremo di non penalizzare la città mentre si risolve il problema complessivo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della visita in prefettura a Genova, dopo aver incontrato una delegazione dei lavoratori ex Ilva di Cornigliano oggi al secondo giorno di mobilitazione per scongiurare la chiusura dello stabilimento. “Il governo ha fatto già tanto, sono testimone che c’è una grandissima attenzione del presidente del Consiglio e credo che quindi a breve si possa comporre qualcosa di positivo”, ha aggiunto Piantedosi.

xa8/trl/gsl

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