Palermo: si formano specialisti in Scienza dell’alimentazione

PALERMO (ITALPRESS) – Un percorso per formare i giovani medici su un tema estremamente delicato come quello dei rischi legati al cibo: a Palermo sono aperte le iscrizioni per la scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione, la cui prova concorsuale si terrà nella seconda metà di luglio. Obiettivo della scuola è guidare gli studenti nel cuore delle problematiche cliniche legate al settore, dal diabete all’obesità fino alle malattie cardiovascolari, e fornire loro gli strumenti adeguati per fronteggiarle. La sede centrale sarà il Policlinico di Palermo, con accanto una rete formativa molto estesa che coinvolge anche altre realtà sanitarie e ospedaliere palermitane e siciliane, da Trapani e Agrigento a Caltanissetta, da Ragusa a Catania.

