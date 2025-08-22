TOP NEWS

Zelensky “La Russia sta cercando di sottrarsi a incontro”

Ago 22, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Al momento, i segnali inviati dalla Russia sono semplicemente indecenti. Stanno cercando di sottrarsi alla necessità di organizzare un incontro. Non vogliono porre fine alla guerra”. Lo ha detto, nel corso del suo discorso quotidiano sui social media, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accusando la Russia di volere evitare la “necessità” di convocare un vertice fra lui e Vladimir Putin, malgrado gli sforzi degli Stati Uniti.
TOP NEWS

Webuild si conferma leader mondiale settore acqua nella classifica ENR

Ago 21, 2025