TOP NEWS

Venezuela, Rodriguez a Trump “Lavoriamo insieme per la pace”

Di

Gen 5, 2026

CARACAS (ITALPRESS) – La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez, nel suo primo messaggio dopo la cattura di Nicolas Maduro, ha affermato che il suo Paese è impegnato per la pace e dà priorità al raggiungimento di relazioni “equilibrate e rispettose” con gli Stati Uniti, secondo quanto riportano i media internazionali.
Rodriguez invita il governo degli Stati Uniti a “collaborare con noi su un programma di cooperazione” nel quadro del diritto internazionale. “Il Venezuela ha diritto alla pace, allo sviluppo, alla sovranità e a un futuro”, aggiunge.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole

Gen 5, 2026
TOP NEWS

Sequestrati 110 kg di cocaina in un autoarticolato a Gorizia

Gen 5, 2026
Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

La Barba al Palo – Il serenissimo Mr. Chivu

Gen 5, 2026
IN EVIDENZA

Tumori dell’esofago e dello stomaco, i principali fattori di rischio

Gen 5, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: la Next Gen parte bene al Moccagatta, Carpi battuto 2-0 squadra nei playoff

Gen 5, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole

Gen 5, 2026