CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Si è conclusa la missione istituzionale in Venezuela di Kamel Ghribi, Chairman di GKSD, giunto a Caracas per una serie di incontri ai massimi livelli istituzionali, finalizzati a esplorare nuove opportunità di investimento e collaborazione in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Momento particolarmente significativo della visita è stato l’incontro con la Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodrìguez, che ha conferito ulteriore rilievo istituzionale alla missione e alle prospettive di cooperazione internazionale promosse da GKSD.

Nel corso della visita, Ghribi ha inoltre incontrato Oliver Blanco, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale, con il quale ha avuto un confronto sulle opportunità di rafforzamento delle relazioni economiche e sulle prospettive di collaborazione tra Italia e Venezuela.

La missione ha compreso anche incontri con i rappresentanti dei principali dicasteri coinvolti nei programmi di sviluppo del Paese: Carlos Humberto Alvarado Gonzàlez, indicato tra gli interlocutori per il settore sanitario; Paola Claudia Posani Urdaneta, Ministra dell’Habitat e dell’Edilizia abitativa; e Juan Josè Ramìrez Luces, Ministro dei Lavori Pubblici e Vicepresidente settoriale per i Lavori Pubblici e i Servizi.

Al centro dei colloqui, la presentazione di progetti strategici e l’individuazione di concrete opportunità di cooperazione nei settori della sanità, dell’energia, delle infrastrutture e dello sviluppo urbano, ambiti nei quali GKSD può mettere a disposizione competenze industriali, capacità progettuali, tecnologie ed esperienza internazionale.

La missione si inserisce in una fase particolarmente importante per le prospettive economiche del Venezuela, un Paese dotato di straordinarie risorse naturali e di un significativo potenziale di sviluppo, nel quale il rilancio degli investimenti e il rafforzamento delle infrastrutture essenziali possono contribuire alla crescita e al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.

“Rientro dal Venezuela con una convinzione ancora più forte: esistono opportunità importanti per costruire una cooperazione concreta e duratura. Gli incontri con la Presidente Delcy Rodrìguez, con il Ministro degli Esteri Oliver Blanco e con gli altri rappresentanti del Governo hanno confermato l’importanza del dialogo tra istituzioni e imprese per individuare nuove prospettive di sviluppo”, ha dichiarato Kamel Ghribi.

“Come Chairman di GKSD, credo profondamente nel valore degli investimenti capaci di coniugare crescita economica e responsabilità sociale. La sanità, l’energia e le infrastrutture non sono soltanto settori strategici dell’economia: rappresentano le fondamenta sulle quali si costruiscono il benessere delle comunità, la dignità delle persone e le opportunità per le nuove generazioni”.

La visita conferma l’interesse di GKSD per il rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Venezuela, attraverso partnership fondate sulla fiducia reciproca, sulla valorizzazione delle competenze e su una visione di lungo periodo.

L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di iniziative in grado di generare benefici concreti, favorendo il trasferimento di know-how, la modernizzazione dei servizi essenziali e la creazione di nuove opportunità economiche.

“Sono convinto che la cooperazione internazionale debba essere giudicata non soltanto dalla qualità delle relazioni che riesce a costruire, ma soprattutto dai risultati che produce. Il dialogo è indispensabile, ma rappresenta soltanto il punto di partenza. La vera sfida è trasformare le idee in progetti, gli investimenti in progresso e la fiducia in risultati tangibili. E’ proprio qui che la leadership dimostra il suo valore: nella capacità di trasformare una visione condivisa in un futuro migliore per le persone”, ha concluso Ghribi.

La missione in Venezuela rappresenta così un ulteriore passo nell’impegno internazionale di GKSD per promuovere investimenti strategici e nuove forme di collaborazione tra istituzioni e imprese, nella convinzione che lo sviluppo economico possa diventare uno strumento concreto di stabilità, crescita e prosperità condivisa.

– foto GKSD –

(ITALPRESS).