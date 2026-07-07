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Ucraina, Zelensky “Putin teme per la sua vita, pace vicina se lascerà Mosca”

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Lug 7, 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Putin “teme per la sua vita”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al Financial Times, di cui ha riportato alcuni stralci sui suoi profili social. “Quando non saranno più cento, ma mille i droni che raggiungeranno Mosca, e quando lui lo percepirà e lo vedrà, gli verrà consigliato di spostarsi oltre gli Urali. Quello sarà il momento che aprirà un nuovo capitolo sul cammino verso la fine della guerra. Più Putin si allontana da Mosca, più la fine della guerra e la pace saranno vicine”, sottolinea. “Gli attacchi in profondità hanno avuto e continuano ad avere un impatto enorme. Dobbiamo continuare a lavorare su questo. E’ un lavoro costante, difficile e quotidiano” ma “se lo faremo, porteremo una pace giusta e duratura all’Ucraina”, sottolinea Zelensky. Per il presidente ucraino “questa guerra sta cambiando: il fronte è fermo” e “quando la linea del fronte si muove a fatica e il nemico non può avanzare via mare, resta solo il cielo. Questo rappresenta un cambiamento nelle priorità, ci stiamo spostando nei cieli” dove “siamo già competitivi. I cieli saranno il fattore cruciale in questa guerra”, spiega. “Qualche tempo fa abbiamo lanciato l’operazione in Crimea, dimostrando cosa significa controllare operativamente i cieli in un punto specifico”, con “attacchi mirati contro il settore energetico e le infrastrutture portuali della Federazione Russa”. Le imprese russe “hanno iniziato a capire che non vinceranno la guerra. Stanno perdendo tempo e denaro”, conclude.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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