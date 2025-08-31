TOP NEWS

Ucciso il portavoce di Hamas, Katz “Presto toccherà ad altri”

Di

Ago 31, 2025

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato ucciso Abu Obeida, portavoce delle Brigate Qassam di Hamas. La conferma è arrivata attraverso X dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz: “E’ stato eliminato a Gaza e mandato a incontrare tutti i membri eliminati dell’asse del male provenienti da Iran, Gaza, Libano e Yemen, nel profondo dell’inferno”. “Congratulazioni all’Idf e allo Shin Bet per la perfetta esecuzione”, aggiunge Katz, sottolineando: “Presto, con l’intensificarsi della campagna contro Gaza, incontrerà molti altri suoi complici: assassini e stupratori di Hamas”.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Papa “Ribadisco appello all’impegno al dialogo per la pace in Ucraina”

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, il ministro Crosetto: “No all’invio di aerei o soldati italiani”

Giu 19, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ucciso il portavoce di Hamas, Katz “Presto toccherà ad altri”

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Papa “Ribadisco appello all’impegno al dialogo per la pace in Ucraina”

Ago 31, 2025
IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 31/8/2025

Ago 31, 2025
Attualità Cultura & Eventi Curiosità

L’istituto ‘Treccani’ rende omaggio a Rino Gaetano

Ago 31, 2025 Raimondo Bovone