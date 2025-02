Trump al New York Post “Ho sentito Putin per l’Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente Donald Trump ha parlato al telefono con il leader russo Vladimir Putin per cercare di negoziare la fine della guerra in Ucraina. Lo ha rivelato lo stesso Trump al New York Post in un’intervista esclusiva a bordo dell’Air Force One. “Meglio non dirlo”, ha risposto quando gli è stato chiesto quante volte i due leader si fossero parlati. Trump si è detto convinto che a Putin “importi” delle centinaia di migliaia di caduti sul campo di battaglia. “Tutti quei morti. Giovani, persone bellissime. Sono come i tuoi figli, due milioni di loro morti senza motivo” ha esclamato il Presidente Usa. La guerra che dura da tre anni “non sarebbe mai accaduta” se fosse diventato presidente nel 2022, ha aggiunto. Mentre parlava con l’inviato del New York Post, Trump, rivolgendosi al Consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz , che lo ha raggiunto nel suo studio a bordo dell’Air Force One, ha ripetuto: “Facciamo partire queste riunioni. Ogni giorno muoiono delle persone. Giovani bei soldati vengono uccisi. Giovani uomini, come i miei figli. Da entrambe le parti. Su tutto il campo di battaglia”. Sull’Iran, Trump ha detto al NYPost: “Vorrei che si facesse un accordo con l’Iran sul non-nucleare. Preferirei questo piuttosto che bombardarlo a più non posso… Non vogliono morire. Nessuno vuole morire. Se facessimo l’accordo, Israele non li bombarderebbe.” Ma non ha voluto rivelare i dettagli di eventuali negoziati con l’Iran e alla domanda su cosa avrebbe offerto all’Iran per un accordo sul nucleare Trump ha risposto testualmente: “Non posso dirlo perchè è troppo cattivo. Non li bombarderò”. Per quanto riguarda l’Ucraina la prossima settimana il vicepresidente Vance incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Trump ha dichiarato di voler raggiungere un accordo da 500 milioni di dollari con Zelensky per accedere ai minerali di terre rare e al gas in Ucraina, in cambio di garanzie di sicurezza in un eventuale accordo di pace.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency