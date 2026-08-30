Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni

ROMA (ITALPRESS) – E’ caccia all’autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all’ippodromo di Schachen, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L’Unita di Crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l’ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Oltre alla 22enne deceduta sul posto a causa delle ferite riportate, quattro uomini e una donna, di età compresa tra i 24 e i 27 anni, sono ricoverati in ospedale con ferite di varia gravità. La segnalazione della sparatoria è giunta alla polizia cantonale di Argovia poco dopo le 2:30 del mattino. La polizia e i vigili del fuoco hanno isolato un’ampia area. Secondo il portavoce della polizia cantonale, Bernhard Graser, resta aperta l’ipotesi di un attacco terroristico, ma potrebbe essere anche una resa dei conti o una sparatoria con vittime casuali.

(ITALPRESS).

-Foto: pagina Facebook Aarauer rave-