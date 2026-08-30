TOP NEWS

Di Battista sui social “Ce la metterò tutta per tornare presto”

Di

Ago 30, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Ce la metterò tutta per tornare presto”. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione M5S quando Di Battista era deputato, ha scritto: “Ale, devi tornare. Qui tutti sentono già la mancanza tua e delle tue scomode verità…. Insieme abbiamo portato avanti tante battaglie, tante idee fantastiche… Non mollare e torna per favore a rivedere le stelle”. Sotto al post è spuntata la risposta: “Ce la metterò tutta”, ha scritto l’ex parlamentare. Di Battista è stato ricoverato venerdì sera, inizialmente nell’ospedale di Santa Clara, dopo giorni in cui accusa mal di testa e, infine, un malore e la perdita di conoscenza. Un ictus, secondo quanto riferito dai sanitari, che hanno autorizzato il trasferimento a L’Avana. Di Battista ha anche risposto a Gino Sorbillo che dal suo profilo Instagram gli ha augurato di vederlo presto a Napoli. “Ti vengo a trovare presto”.
(ITALPRESS).
-Foto: IPA Agency-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni

Ago 30, 2026
TOP NEWS

Marc Marquez precede Acosta al Gp di Aragon, terzo Bezzecchi

Ago 30, 2026
TOP NEWS

Gasperini “Contro il Lecce serve continuità di prestazione”

Ago 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Di Battista sui social “Ce la metterò tutta per tornare presto”

Ago 30, 2026
TOP NEWS

Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni

Ago 30, 2026
TOP NEWS

Marc Marquez precede Acosta al Gp di Aragon, terzo Bezzecchi

Ago 30, 2026
TOP NEWS

Gasperini “Contro il Lecce serve continuità di prestazione”

Ago 30, 2026