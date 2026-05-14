TOP NEWS

Sinner batte Rublev in due set, è semifinale a Roma con record

Di

Mag 14, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il cammino immacolato di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo – finalista della passata edizione – liquida in due set la testa di serie numero 12 Andrey Rublev, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 32 minuti di gioco. Giornata da record per l’altoatesino, che mette in fila la 32esima vittoria nei 1000 togliendo il primato di successi consecutivi nei Masters a Novak Djokovic (31 nel 2011). Semifinale numero 18 nei 1000 – sesta consecutiva – per l’altoatesino, la 50esima nel circuito maggiore, che gli permette di staccare proprio Rublev e diventare il decimo giocatore in attività con più semifinali Atp. Quella di oggi è anche la vittoria consecutiva numero 27 per Sinner: è la striscia di successi più lunga della carriera per il quattro volte campione Slam, arrivato a 26 fra il Masters 1000 di Shanghai 2024 e gli Internazionali d’Italia 2025. E’ la settima serie di vittorie più lunga di sempre e, in caso di successo a Roma, diventerebbe la quinta: guida la classifica Novak Djokovic con 43 vittorie consecutive tra il 2010 e il 2011. Avanza dunque in semifinale al Foro Italico Sinner, che attende il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. “E’ stata una partita molto difficile e sono molto contento di essere in semifinale. Siamo due italiani in semifinale ed è speciale – le parole a fine match di Sinner, che ricorda anche l’impresa di Darderi – Non ho giocato al 100% perchè non era semplice a causa del vento”. L’altoatesino ammette di stare “sentendo un pò di fatica perchè ho giocato tante partite ultimamente” mentre sul suo cammino a Roma chiosa: “ho giocato quattro partite molto diverse qui. Oggi Rublev non ha servito benissimo e mi ha lasciato un pò più libero in risposta”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Meloni “Attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale”

Mag 14, 2026
TOP NEWS

Confimprese, in Italia lavoro “fragile” e capitale umano risorsa poco valorizzata

Mag 14, 2026
TOP NEWS

Papa “Non si chiami difesa un riarmo che aumenta le tensioni”

Mag 14, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Sinner batte Rublev in due set, è semifinale a Roma con record

Mag 14, 2026
TOP NEWS

Meloni “Attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale”

Mag 14, 2026
TOP NEWS

Confimprese, in Italia lavoro “fragile” e capitale umano risorsa poco valorizzata

Mag 14, 2026
TOP NEWS

Papa “Non si chiami difesa un riarmo che aumenta le tensioni”

Mag 14, 2026